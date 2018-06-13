Намечается еще две встречи: подведены итоги переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подвели итоги проведенного в Сингапуре саммита и приняли приглашения друг друга обменяться официальными визитами.

Отмечается, что главы государств выразили уверенность в том, что такие приглашения поспособствуют улучшению двусторонних отношений, передает ТАСС.

Трамп на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня выразил намерение посетить столицу КНДР в будущем в подходящее для этого время. Также американский президент заявил о том, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Подведены итоги встречи Трампа и Ына

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре прошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в гостинице Capella. В итоге, было подписано соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.