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Намечается еще две встречи: подведены итоги переговоров Трампа и Ким Чен Ына

1.6тЧитать новость на украинском

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подвели итоги проведенного в Сингапуре саммита и приняли приглашения друг друга обменяться официальными визитами.

Отмечается, что главы государств выразили уверенность в том, что такие приглашения поспособствуют улучшению двусторонних отношений, передает ТАСС.

Трамп на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня выразил намерение посетить столицу КНДР в будущем в подходящее для этого время. Также американский президент заявил о том, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

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"Исторический документ": международник дал оценку встрече Трампа и Ким Чен Ына

Подведены итоги встречи Трампа и Ына

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре прошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в гостинице Capella. В итоге, было подписано соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
Сингапур
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