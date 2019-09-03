Финляндия нанесла визовый удар по России из-за Крыма: в чем суть

С 1 сентября в Финляндии начали действовать новые ужесточенные правила получения шенгенских виз для россиян.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии, теперь Хельсинки будет запрашивать у россиян все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам ЕС.

К заявлению на выдачу визы, страховке и оплаты консульского сбора нужно будет приложить билеты и бронь гостиницы, а если их нет – письменно описать маршрут.

Финляндия ужесточила получение виз для россиян Lehtikuva

Также консульство предупредило, что может потребовать справку о доходах, выписку из банка или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России. Отчитываться о своем благосостоянии должны будут и те, кто едет в гости к родственникам, проживающим в ЕС.

Консул Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминен сообщил, что новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран – участников Шенгенского соглашения.

Как передают "Крым.Реалии", научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского госуниверситета Валерий Шлямин, который занимал пост торгового представителя России в Финляндии, связывает нововведения с аннексией Крыма.

"Виза – это барьер на пути туризма, на пути бизнеса. Мне кажется, что это, в принципе, рудимент холодной войны, – говорит Шлямин. – Конечно, на это Крым повлиял. И внутренние события в Украине, их восприятие в мире – их по-разному воспринимают, в том числе и Финляндия".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретился с главой Финляндии Саули Ниинистё и обсудил с ним, среди прочего, украинский вопрос.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал