Азербайджан отбил новый город и несколько сел в Нагорном Карабахе

Азербайджан взял под контроль город Губадлы в непризнанной "республике Нагорный Карабах".

Об этом на странице в Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, 25 октября армия "отбила" села Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов.

Позже Алиев поблагодарил военных за успешные операции.

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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

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