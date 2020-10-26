Азербайджан отбил новый город и несколько сел в Нагорном Карабахе
Азербайджан взял под контроль город Губадлы в непризнанной "республике Нагорный Карабах".
Об этом на странице в Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, 25 октября армия "отбила" села Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов.
Позже Алиев поблагодарил военных за успешные операции.
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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном.
В ночь на 24 октября самопровозглашенный Нагорный Карабах сообщил, что главный город "республики" – Степанакерт (Ханкенди) – подвергся ракетному обстрелу.
Стороны в очередной раз договорились о прекращении огня в Карабахе. Оно вступило в силу 26 октября, однако сразу было сорвано.