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20 февраля • обновлено в 02:06
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Наемники Путина нарвались на военных США: в сети всплыло видео ЧП

1.5т
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Российские наемники в Сирии едва не сбили человека на обочине, пытаясь "показать зубы" США.

Как передают местные ресурсы, трагедия чуть не произошла в тот момент, когда военная машина под флагом РФ попыталась обогнать американских военных по внутренней полосе.

Сделать этого им не удалось, и россияне съехали в поле, где как раз проходил человек, успевший в последний момент отскочить от машины.

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В Сирии разгромили российскую базу: момент попал на видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появилось видео разгрома союзников Путина в Сирии в западной сельской местности Алеппо.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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