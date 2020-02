Наемники Путина нарвались на военных США: в сети всплыло видео ЧП

Российские наемники в Сирии едва не сбили человека на обочине, пытаясь "показать зубы" США.

Как передают местные ресурсы, трагедия чуть не произошла в тот момент, когда военная машина под флагом РФ попыталась обогнать американских военных по внутренней полосе.

Сделать этого им не удалось, и россияне съехали в поле, где как раз проходил человек, успевший в последний момент отскочить от машины.

Press F to pay respect to the small Russian vehicle. pic.twitter.com/WWk65jPrmc