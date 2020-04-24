В правительстве национального согласия Ливии заявили, что российские наемники из так называемой частной военной компании "Вагнера" применили химическое оружие в столице страны Триполи.

Речь идет о нервно-паралитическом газе. Об этом сообщает газета Anadolu Agency со ссылкой на слова министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

Он подчеркнул, что россияне, воюющие на стороне генерала Халифы Хафтара, применяют его в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

Наемников из ППК "Вагнера" в Ливии уличили в применении химического оружия

Также министр добавил, что несколько бойцов проправительственных сил были застрелены снайперами после того, как их обработали нервно-паралитическим газом.

"Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из "группы Вагнера", – утверждает Башага.

В то же время подчеркивается, что ранее египетский журналист Амру Салахуддин в соцсетях описывал, как несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло, и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара.

Также в сети появились публикации, вероятно, ливийского врача, который уверял, что сообщения об атаке указывают на использование зажигательных боеприпасов с белым фосфором. При этом Конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использовать такие снаряды у населенных областей, однако Ливия в ней не участвует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали новый фрагмент видео, на котором запечатлены пытки бойцами ЧПК "Вагнера", принадлежащей олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

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