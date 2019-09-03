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4 сентября • обновлено в 01:25
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"Надо помочь Украине!" В Европе раскрыли подлый план Путина

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Российская власть любой ценой пытается не допустить, чтобы Украина стала успешным государством.

Об этом депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил во время доклада "Истоки от Суркова – внутренняя кухня гибридной войны России против Украины", передает "Укринформ".

По его словам, Путин инвестирует в то, чтобы помешать Украине вступить в Европейский Союз.

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"И это ставит вопросы перед нами, как помочь Украине стать успешной? Единственный инструмент, который Запад должен был после "холодной войны" и имеет сейчас, – это интеграция. Поэтому, когда президент Макрон говорит, что Россия является европейской страной, – я согласен с этим. Но она может быть действительно европейской страной, когда Украина станет успешной. Ведь это будет пример для российского народа", – заявил Кубилюс.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил поддержку Украине, раскритиковав идею возвращения РФ в Большую восьмерку.

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Владимир Путин
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