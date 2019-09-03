"Надо помочь Украине!" В Европе раскрыли подлый план Путина

Российская власть любой ценой пытается не допустить, чтобы Украина стала успешным государством.

Об этом депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил во время доклада "Истоки от Суркова – внутренняя кухня гибридной войны России против Украины", передает "Укринформ".

По его словам, Путин инвестирует в то, чтобы помешать Украине вступить в Европейский Союз.

"И это ставит вопросы перед нами, как помочь Украине стать успешной? Единственный инструмент, который Запад должен был после "холодной войны" и имеет сейчас, – это интеграция. Поэтому, когда президент Макрон говорит, что Россия является европейской страной, – я согласен с этим. Но она может быть действительно европейской страной, когда Украина станет успешной. Ведь это будет пример для российского народа", – заявил Кубилюс.

Андрюс Кубилюс ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил поддержку Украине, раскритиковав идею возвращения РФ в Большую восьмерку.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!