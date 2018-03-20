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"Надеюсь, будет мир": еще один друг Украины поздравил Путина

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд также поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Об этом говорится в распространенном письме генерального секретаря.

"Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа", - сказано в нем.

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Ягланд выразил надежду на то, что Россия будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, "поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона".

Как сообщал "Обозреватель", Путина также поздравили с победой канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Темы
Выборы в РоссииПоздравления Путина
Персона
Турбьерн Ягланд
Объект
Совет Европы
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