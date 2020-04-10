Надел 11 предметов: врач показал, как защищает себя от коронавируса

Чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом COVID-19, врачам необходимо надеть более 10 элементов защитного костюма.
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Врач предположительно из Китая снял на видео процесс подготовки к своей смене в инфекционной больнице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Скрин видео
Сначала медик наклеивает на нос и под глазами силиконовые накладки, чтобы не натирала маска. Потом надевает тканевую шапочку, респиратор, защитные очки, резиновую шапку и перчатки, закрытый защитный костюм.
После этого он надевает еще одну пару перчаток и специальные бахилы, края костюма приклеивает пластырем к респиратору, а сверху – еще медицинскую маску.
Весь процесс занял у врача несколько минут.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки.
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