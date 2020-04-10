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10 апреля • обновлено в 18:02
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Надел 11 предметов: врач показал, как защищает себя от коронавируса

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Чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом COVID-19, врачам необходимо надеть более 10 элементов защитного костюма.

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Врач предположительно из Китая снял на видео процесс подготовки к своей смене в инфекционной больнице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Надел 11 предметов: врач показал, как защищает себя от коронавируса

Скрин видео

Сначала медик наклеивает на нос и под глазами силиконовые накладки, чтобы не натирала маска. Потом надевает тканевую шапочку, респиратор, защитные очки, резиновую шапку и перчатки, закрытый защитный костюм.

После этого он надевает еще одну пару перчаток и специальные бахилы, края костюма приклеивает пластырем к респиратору, а сверху – еще медицинскую маску.

Весь процесс занял у врача несколько минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
врачи вирус
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