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Над Россией кружили 18 "чужих" самолетов: был объявлен перехват

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За прошедшую неделю, 16 - 20 апреля, разведку у границ России провели 18 иностранных самолетов. Российские военные объявляли перехват.

Об этом написала газета Минобороны РФ "Красная звезда", уточнив, что нарушений воздушного пространства допущено не было.

В то же время, по данным издания, российские истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух для их перехвата и сопровождения.

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При этом российское оборонное ведомство показало активность своей армии в инфографике. В частности, указывается, что часть задействована в якобы "восстановлении мирной жизни в Сирии".

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля семь самолетов Военно-морских сил США провели разведывательные миссии вблизи побережья Сирии.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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