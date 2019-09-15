На заметку Путину: появились данные о сверхмощности американских Javelin в Украине

Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin, который США предоставили Вооруженным силам Украины, превышает 94 процента.
Об этом сообщается на сайте одного из его разработчиков – американской компании Raytheon.
"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", – сказано в сообщении.
Javelin в Украине: в США оценили надежность
newsader.com
Компания также отметила, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.
Did you know that the Javelin system has a greater than 94 percent reliability rate? It can be deployed from multiple platforms and used in any type of conditions. See more: https://t.co/eIaOZRBWEO pic.twitter.com/d3VDdsziQe— Raytheon (@Raytheon) September 13, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США приступили к разработке улучшенного варианта Javelin – модифицированной версии FGM-148 F.
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