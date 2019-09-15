Главная Новости
15 сентября • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На заметку Путину: появились данные о сверхмощности американских Javelin в Украине

3.5т Читать материал на украинском

Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin, который США предоставили Вооруженным силам Украины, превышает 94 процента.

Об этом сообщается на сайте одного из его разработчиков – американской компании Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", – сказано в сообщении.

Новости
Трамп восстановил военную помощь Украине: подробности

Javelin в Украине: в США оценили надежность

Javelin в Украине: в США оценили надежность

newsader.com

Компания также отметила, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США приступили к разработке улучшенного варианта Javelin – модифицированной версии FGM-148 F.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Военная помощь Украине
Место
США
Тег
Javelin
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
1
10
Смешно
13
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
"Берегись усатый кот, видишь армия идёт ..." (с) )))))))))))))))))) https://pbs.twimg.com/media/EERrXhkXUAEk45k?format=jpg&name=small
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так вам запретили использовать эти комплексы в конфликте на Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
2 из 3 ответов | показать все
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
И снова проходил мимо, Ах еще и о пунктах заговорили ? Умнеете на глазах, только может раньше надо было, году этак в 13-м ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Spiridonov Alexandr, Причем тут американские генералы? В условиях поставки есть такой пункт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Х_охлы придурк и думают если Российская Армия пойдет в наступление,то это будет штыковая атака,да для начала вас сотрут калибрами,остальные сами к нам перебегут..
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
2 из 3 ответов | показать все
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Spiridonov Alexandr, а что не так? Потенциалы армий РФ и Украины несоспоставимы, у России авиация и высокоточное ракетное вооружение, у Украины этого нет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Oleg Oleg, Уж больно ты неоригинален, парень. С таких реляций начинались все "победоносные" войны для россии. А чем заканчивались - спроси хоть у последнего покойного царя-батюшки. История - все-таки полохой учитель для дураков.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel