На заметку Путину: появились данные о сверхмощности американских Javelin в Украине

Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin, который США предоставили Вооруженным силам Украины, превышает 94 процента.

Об этом сообщается на сайте одного из его разработчиков – американской компании Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", – сказано в сообщении.

Компания также отметила, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

