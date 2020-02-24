Может ждать всех украинцев: как в Италии борются с коронавирусом и какие неожиданные запреты ввели

В Италии началась вспышка коронавируса. Уже зафиксировано 224 случая заражения, предварительно 6 человек уже погибли – преимущественно на севере страны.

Власти действуют жестко и пытаются ограничить передвижение как итальянцев, так и иностранцев. Введен карантин, а на улицах работают сотни полицейских.

Что важно знать об итальянской борьбе с ужасной болезнью – в материале OBOZREVATEL.

Карантин и запрет на выезд из города

Власти Италии жестко отреагировали на распространение опасной болезни. The Guardian пишет, что сразу в 11 муниципалитетах провинций Венето и Ломбардия ввели так называемые драконовские меры. Людям запрещено покидать свои населенные пункты, а другим итальянцам — въезжать в эти города.

В этих районах полностью закрыты школы, университеты, детские садики. Отменены все массовые собрания людей, в частности спортивные соревнования (футбольные матчи). AFP пишет, что утром 23 февраля жители города Казальпустерленго (Ломбардия) в масках выстроились в длинные очереди у местного супермаркета. Их запускали лишь группами по 40 человек, пока остальные ждали, обсуждая сложившуюся ситуацию.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что в городе будут отменены все масштабные мероприятия, в том числе и неделя моды. Также на 7 дней закрыты и местные школы.

"Это разумная мера, тогда мы посмотрим, достаточно ли недели. В городе так много событий. Я не представляю, что все закрывается и отменяется, но события, которые не являются обязательными, мы отменяем".

Охваченные коронавирусы регионы Италии The Guardian

На улицах люди ходят в масках

Также в стране введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

Из-за эпидемии не состоятся и три матча чемпионата Италии по футболу: "Интер" – "Сампдория", "Верона" – "Кальяри" и "Аталанта" – "Сассуоло". Меры предосторожности коснулись даже религиозных мероприятий – в храмах запретили обмениваться рукопожатиями.

Консульства многих стран запрещают прием граждан. Такие же меры предосторожности уже объявило и украинское посольство в Милане.

На улицах дежурит нацгвардия и полиция, а местные ходят в масках

Власти в Италии действительно стараются максимально минимизировать хаос и беспорядки в стране.

"Для контроля за ситуацией в город (он пока не заблокирован) и в десяток изолированных городков и сел приехали дополнительно 26 машин карабинеров и два автобуса. Военные сообщили, что если мест в больницах будет недостаточно, то они готовы предоставить на своих базах 5 тысяч мест. Много людей, которые работают в Милане, начинают получать от своих работодателей SMS с предложением поработать дома", – написала журналистка Екатерина Садилова.

Когда стало известно о первых зараженных, их коллеги были протестированы врачами. Это сотни человек. Правда, пока "нулевого пациента" пока не нашли. По стране сейчас идут массовые замеры температуры у тех итальянцев, которые заходят на вокзалы и аэропорты.

Полиция вышла на улицы

Полиция вышла на улицы

В соцсетях итальянцы выставляют фото полиции, которая досматривает фуры на трассах. Полицейские находятся в масках и могут останавливать абсолютно любое авто для дополнительной проверки.

Работодатели просят не выходить из дома

Предприниматели и крупные предприятия стараются обезопасить как можно большее количество собственных сотрудников. В соцсетях украинские заробитчане пишут, что местные просят по возможности не выходить из дома и работать удаленно (если это возможно).

"Моему мужу работодатель из Милана прислал сообщение, чтобы он не приезжал в офис, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Он работает в крупной компании, сам IT специалист. Поэтому работать из дома для него не проблема. А вот как быть другим, кто на выходные поехал к себе домой и в понедельник должен выйти на работу в магазин?" – делится Татьяна Савчук.

Страны Шенгена могут закрыть границу

Австрия уже закрыла железнодорожное сообщение с Италией через перевал Бреннер. Власти Евросоюза призывают жителей не паниковать. "Евросоюз полностью доверяет властям Италии и решениям, которые они принимают", — заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Паоло Джентилони.

Журналист Иван Яковина считает, что в ЕС через несколько дней могут закрыть границу с Италией. "Сейчас речи об этом пока нет, но я уверен – через пару дней соседи Италии приостановят действие Шенгенского соглашения. Людей оттуда перестанут пускать в "Большую Европу"", – подчеркнул Яковина.

На полках нет продуктов – власти призывают не паниковать

В охваченных коронавирусом регионах не хватает продуктов. Буквально за несколько дней местные жители смели продукты с полков магазинов. Вот как описывает на одном из форумов ситуацию в Северной Италии студент из Миланского университета.

"Магазины Esselunga в Милане – это огромные супермаркеты, и обычно там не так много людей. Но сегодня, ещё подходя к магазину, я заметил, что люди уходят с большими пакетами. А в самом магазине оказалось очень много покупателей. Очереди на кассы были большие. Я даже не смог найти себе корзинку.

Опустевшие прилавки Pikabu

Опустевшие прилавки Pikabu

Было видно, что люди немного в панике – кто-то уже носит маски, но таких было мало. Много людей с полными тележками и корзинками бродят между полок, набирают еду. И я тоже пытался найти ту еду, которую обычно покупаю. Увы, многие прилавки, уже опустели. Все самое необходимое почти разобрали (остались только более дорогие аналоги продуктов). Молоко, хлеб, мука, мясо, макароны, сахар, вода... Все это скупили за день", – пишет пользователь.

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