На всех уровнях: Венгрия разразилась новыми угрозами против Украины

Будапешт намерен последовательно и на разных уровнях поднимать вопрос о соблюдении прав нацменьшинств в Украине.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё, передает ТАСС.

"Существует правовой принцип, который гласит, что у меньшинств не могут быть отобраны права, которыми они уже наделены. В этом отношении закон об образовании, принятый украинским парламентом, нарушает не только двусторонние соглашения между Украиной и Венгрией, но и многосторонние соглашения в рамках ЕС, ОБСЕ, Совета Европы и ООН. Мы будем последовательно поднимать этот вопрос на встречах всех этих организаций", - отметил он.

При этом министр заверил, что Венгрия готова вести консультации с Киевом.

"Мы также готовы проводить консультации с украинским правительством, и, как было указано Венецианской комиссией, лучшее решение в данном случае - изменение соответствующей статьи украинского закона", - сказал он.

По словам Сийярто, хотя Венгрия полностью открыта для диалога, "мяч сейчас находится на стороне украинцев".

Как сообщал "Обозреватель", Венгрия выступает за продолжение "конструктивного диалога" между Россией и странами Запада.