На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей: подробности страшного ЧП

Во вторник, 7 января, в городе Керман (Иран) во жуткой давки во время церемонии прощания с прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек и 48 пострадали.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

Позже появилась информация, что число пострадавших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани увеличилось до 190 человек.

Aerial Footages from #Kerman ; final funeral procession for General #Soleimani in his birthplace. Soleimani was assassinated by US & direct order of #Trump in baghdad on friday. #Iran pic.twitter.com/WwK93V7GUu

Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K