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7 января • обновлено в 13:35
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На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей: подробности страшного ЧП

8.7т
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Во вторник, 7 января, в городе Керман (Иран) во жуткой давки во время церемонии прощания с прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек и 48 пострадали.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

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По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

Позже появилась информация, что число пострадавших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани увеличилось до 190 человек.

Прощание с Сулеймани в Иране

Прощание с Сулеймани в Иране

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

Прощание с Сулеймани

Прощание с Сулеймани

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко
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Комментарии
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Почти столько же людей, как на праздновании курбан байрам в Маскве.
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2
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха,это первый акт мести персов ненавистным а м е р а м.."Бей своих" называется..р а ш н е эта тактика очень знакома..
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росея транслирует подобное дерьмо! Подонки всего мира - объединяйтесь!
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