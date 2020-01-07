На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей: подробности страшного ЧП

Во вторник, 7 января, в городе Керман (Иран) во жуткой давки во время церемонии прощания с прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек и 48 пострадали.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.
Позже появилась информация, что число пострадавших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани увеличилось до 190 человек.
Прощание с Сулеймани в Иране
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Прощание с Сулеймани
Скриншот
Aerial Footages from #Kerman;— Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) 7 січня 2020 р.
final funeral procession for General #Soleimani in his birthplace.
Soleimani was assassinated by US & direct order of #Trump in baghdad on friday.#Iran pic.twitter.com/WwK93V7GUu
Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K— Global Times (@globaltimesnews) 7 січня 2020 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
Дочь убитого генерала Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.
Законодатели Ирана проголосовали за предложение признать армию США и Пентагон террористическими организациями в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
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