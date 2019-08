США приготовились встречать мощный ураган Дориан, который по прогнозам достигнет побережья 2 сентября в качестве шторма 4 категории.

Прогнозируется, что он обрушится где-то между Мельбурном и Майами. В среду стихия прорвалась через Карибское море, взорвав Сент-Томас сильными ветрами и ливнями.

Камера запечатлела сильный шторм, когда он пронесся над Атлантическим океаном, к северу от Пуэрто-Рико.

Дориан из космоса Камеры МКС

На восточном побережье Флориды настоятельно просят подготовиться к опасному для жизни урагану. Люди массово заготавливают продукты и необходимые вещи.

LATEST: Hurricane #Dorian strengthens to Category 2.



Maximum sustained winds have increased to near 105 mph, according to NHC. https://t.co/oz88cpBWVW https://t.co/MYkN4JuHjp — NBC News (@NBCNews) August 30, 2019

This is an example of being prepared. 🙌🏼 #Dorian https://t.co/bNElatGryo — Hurricane Dorian (@HRCNDorian) August 30, 2019

Американцы готовятся к шторму АВС

Американцы готовятся к шторму АВС

"Мы все готовы. И, надеюсь, нам повезет. Но мне кажется, что на этот раз он движется в одном направлении. Все признаки того, что он сильно ударит и будет очень большим", - написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, который отменил свои зарубежные визиты. В четверг стало известно, что из-за опасности для страны Трамп отправит вице-президента Майка Пенса вместо него в Польшу, где намечалась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Puerto Rico is in great shape with Hurricane Dorian taking a largely different route than anticipated. Thank you to FEMA, first responders, and all, for working so hard & being so well prepared. A great result! The bad news, Florida get ready! Storm is building and will be BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ написали, что Трамп предлагал высшим военным чиновникам бомбить ураганы ядерными бомбами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!