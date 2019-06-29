На саммите G20 Трамп целовался с чужой женой: момент попал на видео

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 целовался с женой президента Аргентины Авадой Хулианой.
Видео с саммита в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, отметив, что глава Белого дома прибыл без супруги Мелании.
"А дайте-ка я вас расцелую": Приехавший без Мелании Трамп и жена президента Аргентины", – отметил он.
В комментариях оценили игривый настрой Трампа, называя его "старым плутом".
"Старый плут, все на молоденьких засматривается", "Ценитель прекрасного", "Шалун", – писали в комментариях.
"А дайте-ка я вас расцелую": Приехавший без Мелании Трамп и жена президента Аргентины pic.twitter.com/gcs9hXqp4j— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).
В РФ сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.
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