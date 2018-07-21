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На росТВ еще один город Украины объявили "русским миром": видео скандального заявления

4.3тЧитать новость на украинском

На российском телевидении заявили, что украинский Чернигов якобы является русским городом.

Такое мнение прозвучало из уст философа Александра Щипкова в эфире телеканала "Спас". Программа называлась "Про Илью Муромца, футбол и фашистов".

"В Украине объявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов такой же русский город как и Владимир. То есть им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова, пусть. Хотя, впрочем, историки опровергают это", - сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в одном из баров произошла потасовка при участии парня с сепаратистскими взглядами и чернокожего патриота, который вступился за Украину. Перед дракой прозвучала фраза: "Одесса - русский город!".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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