Сегодня началась забастовка в Германии. В общем, тут нет ничего удивительного. Была Испания, потом – Франция, за ней – Бельгия и теперь – Германия. Причем, в каждой из этих стран акцентируются совершенно различные причины выступлений, но в конце концов они приходят к одному и тому же – вредности ЕС и НАТО, а где можно – разделение либо отделение страны. Если бы это происходило в одном месте, то это можно было списать на "непередаваемый местный колорит", но эти мероприятия идут волной и если каталонское восстание не стало детонатором для подобных событий у соседей, до французскому это удалось.

Что характерно, во всех этих странах понимают, что речь идет не столько о внутренних неприятных явлениях, которые были есть и будут, но об их внешней организации. На эти мысли наводит как общность создания и развития ситуации, так и конечные лозунги, которые выныривают после заявлений о борьбе с повышением налогов или цен. В конце концов, на первый план выходят лозунги "анти-НАТО" и "анти-ЕС". Причем, в этот момент в толпе появляются молодчики с надписями "ссср", серпами и молотами и прочей коммунистической дрянью.

Но что еще более интересно, в этих мероприятиях сливаются в экстазе как нео-коммунисты, так и ультраправые, хотя внутренние идеологические противоречия должны были держать их по разные стороны баррикад. И тогда вспомнить неоднократные заявления Путина, направлены именно на это – на развал ЕС и НАТО. Как очень быстро выясняется, лозунги протестующих на 100% совпадают с угрозами Путина.

Причем, всем уже понятно, откуда у этих протестов растут ноги. Это четко продемонстрировал министр иностранных дел Германии, который натужно выступил недавно с речью, в которой рассказывал о том, что он – против новых санкций в отношении РФ, что это – эскалация, а не де эскалация. Читая эту речь, отчетливо понимаешь, что она была направлена всего одному читателю – Путину. Глядя на то, что его люди сделали во Франции, министр выдал для организатора этого выступление что-то типа "всемилостивейшее соблаговолить соизволите" и будь у него возможность, непременно облобызал бы ботинки Путина, включая и загадочную платформу подошвы. Не помогло.

На самом деле Путин решил показать свои возможности в плане мобилизации местной публики, склонной к активным протестным действиям. Только слепец не заметит, что в этот раз показана возможность Кремля манипулировать как ультралевыми, так и ультраправыми силами, а центристы, стоя посреди разгромленных улиц Парижа, разводят руками и что-то такое рассказывают о том, что они решительно не понимают, откуда это все взялось.

Европейцам следует понять еще один важный момент. Они с удовольствием принимали российских грязных бизнесменов и особенно – их грязные миллиарды. Дойче Банк – в курсе. Но за бизнесменами и миллиардами приходит и все остальное, что является сутью Московии. Там обязательно осядут лица, которые придадут любому протесту нужную остроту и плотно свяжут как левых, так и правых или красных, коричневых, зеленых и прочих. Это хорошо известный преступный принцип "замазки", когда разрозненные бандиты связываются вместе одним преступлением или одной кровью.

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Заметим, на начальной стадии французских протестов еще не было массовых погромов. Все было как всегда, но потому ситуация перешагнула черту частной собственности, что на Западе очень важно. Как только публика почувствовала безнаказанность в уничтожении автомобилей, уличных атрибутов торговых точек и прочего, она уже стала бандой. С этого момента они перестали быть протестующими и опустились до уровня погромщиков. Дальнейшее сплочение имеет еще несколько уровней. После того, как были показаны кадры поджога ряда стоящих у обочины легковых автомобилей, стало понятно, что продолжение "протеста", если оно не будет пресечено, выйдет на фазу грабежей и мародерства. Если французы не в курсе, пускай обращаются к нам, мы им расскажем, как это было на Донбассе и они увидят то, что их ждет в ближайшей перспективе.

И вот на этих выходных начались грабежи. Именно в этой фазе, вяловатых французов должны были подтолкнуть более решительные и опытные товарищи из страны Путина. Как и следовало ожидать, грабители закрывают свои лица, но в пылу мародерского акта они выкрикивают различные фразы на русском.

Вся эта дрянь, которая пришла за московским миллиардерами и миллиардами, придала протестам новый смысл. И теперь французы так же самозабвенно грабят свои магазины, как это привыкли делать россияне в Украине или Сирии. Их надо было только подтолкнуть к тому, чтобы пересечь линию, отделяющую цивилизацию и хаос, они ее переступили.

Теперь у "протестующих" появился материальный интерес в их выступлениях и на парижских улицах появился запах питерских подворотен. А дальше – еще одна черта, за которой лежат безнаказанность в насилии и убийстве. Все разворачивается по давно известной схеме и французы могут не сомневаться, что среди них уже действуют те, кто совершат первое публичное изнасилование или убийство.

Что характерно, там и до сих пор не понимают, что "русский мир" в его многочисленных проявлениях, действует как разрушительный микроб и чтобы ему противостоять, надо предохраняться. То есть, проще не допустить микроб в организм, чем потом долго и болезненно его оттуда выводить. И главное, если уже заражение случилось, то любое лечение следует проводить полностью перекрыв пути поступления этого микроба. То есть, надо действовать так, как это происходит в инфекционном отделении больницы.

В первую очередь – надо закрывать свое информационное пространство для любой московской прессы, а уже присутствующую – выдворять просто под ноль. Уже сейчас французская полиция сообщает о 600 обнаруженных российских твиттер аккаунтах, которые подстегивали и координировали протесты. Вдумаемся, россияне подбивали французов на протесты, по причине повышения цены бензина на два евроцента!

Это делали люди, которые не способны на протест в принципе и будут пускать слюни и газы даже если их нефтедобывающая страна повысит цены на бензин вдвое, а вот французов они заводят на протест. После этого – надо прощаться со всей этой дрянью, которая приехала из своей вонючей дыры. Это надо потому, что куда бы они не приехали, они обязательно будут клонировать свою дыру. Никакие заигрывания и заискивания не помогут. Напрессованная деньгами дочка Пескова, с восторгом живописует о том, как протестующие жгут центр Парижа.

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В этом смысле, прагматично поступает Великобритания. Она начала с самого верхнего этажа российской публики и выдворяет из страны самых жирных котов, не забывая при этом заморозить их счета. Есть основания полагать, что это лишь начало долгой и кропотливой работы по чистке Авгиевых конюшен и Альбион еще вышвырнет не одну тысячу солсберецких паломников, в страну балалаек и матрешек.

Нечто подобное делает Украина о де-факто, наша граница постепенно закрывается для россиян. Удивительно, что Польша не делает того же самого, а если бы она сделала свою границу почти непроницаемой для россиян, то у РФ почти полностью остановились бы автомобильные перевозки из/в Европу. А потом можно было потихоньку вычищать все то, что оккупировало Гданьск, Сопот и другие приморские города. Это надо делать потому, что в соседней калининградской области уже находятся специальные люди, которые найдут, как организовать своих людей в Польше на то, что они сделали в Испании, Франции, Бельгии, а теперь – пытаются сделать и в Германии.

В общем, Европе сейчас преподается наглядный урок того, что проститутка способна довольно легко и хорошо заработать, но клиент может ее серьезно покалечить или даже убить. Причем, это может сделать клиент, который вроде бы всегда хорошо кормил, поил и платил. Проститутке всегда надо знать, когда смыться от клиента со съехавшей крышей. Ну а нет – так нет. Тогда надо привыкать к сеансам садо-мазо, но в уме держать один очень простой вопрос, который наверняка не решились задать Путину ни Меркель, ни Макрон, в ходе своих многочисленных "обнимашек и целовашек". Он очень простой и математически точный.

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Как уде не раз сообщалось, несколько дней назад, госсекретарь США дал Путину 60 дней для того, чтобы РФ прекратила выпуск ракет средней дальности, а потом – под надзором международных контролирующих организаций, уничтожила то, что уже произвела. Как известно, Путин уже ответил на это тем, что все обвинения – ложны. Причем, сказал он это тем же тоном, каким рассказывал и о простых парнях, которые поехали в Солсбери посмотреть на шпиль местного собора. Кстати, этим же тоном он рассказывал и о том, что ничего не знает о химическом оружии в Сирии, своих войсках на Донбассе и в Крыму. Та же тональность рассказа была и тогда, когда он рассказывал о пересечении "российской границы" украинскими катерами. Это значит, что ракеты у него уже есть и он намерен их выпускать дальше.

Именно по этому поводу Макрон или Меркель могли бы задать вопрос, ответ на который, безусловно, должен быть интересным гражданам их стран. РФ выпускает ракет с дальностью до 5000 тыс. км, которые просто не долетят до США, то для применения по целям в каких странах эти ракеты выпускаются? Путин им вряд ли что-то ответит, но мсье Макрон и фрау Меркель могут взять помощь зала, звонок другу или просто – посмотреть на карту и с трех раз угадать, для чего Москва уже 10 лет работает в этом направлении.

А когда покончат с географией, пускай уже себе зададут вопрос о том, почему эти ракеты разрабатываются с 2008 года, когда не было ни войны в Украине, ни войны в Сирии, а Путин с Обамой радостно жали большую красную кнопку на желтом кубике. Если они смогут ответить на эти вопросы хотя бы себе, то поймут, какими средствами лечить ту заразу, которую они подхватили от РФ, забыв о предохранении при близких контактах.