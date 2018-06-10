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На немецком заводе BMW произошел масштабный пожар: фото инцидента

1.3тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 10 июня, в помещениях немецкого автоконцерна BMW города Ландсхут произошел масштабный пожар.

Как сообщает местная газета Passauer Neue Presse, пожар начался с помещения, в котором содержали магниевые продукты.

Согласно версии правоохранительных органов, из-за высокого давления перегрелась машина для литья. В результате сильного задымления один из работников концерна потерял сознание и позже был госпитализирован. Еще два человека и пожарный получили травмы.

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Отмечается, что на данный момент над заводом все еще поднимаются клубы дыма, в связи с чем местная власть призвала жителей Ландсхута плотно закрыть окна и двери жилых домов.

Из-за пожара на автомобильном заводе, на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом приостановлено движение поездов.

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Место
Германия
Объект
BMW
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