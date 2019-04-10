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/Новости мира

На КремльТВ приготовились к развалу Украины после выборов

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Российский пропагандист, политолог Сергей Михеев заявил, что после президентских выборов Украина якобы развалится как государство.

Проимперскими фантазиями он поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михеев уверен, что Украину должны погубить политические разногласия ее собственных граждан. В случае сохранения государственности страной, пропагандист надеется хотя бы на смену ее устройства в интересах Кремля.

Сергей Михеев

Сергей Михеев

Скриншот видео

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"На самом деле внутренняя раздробленность, внутреннее противостояние только обостряются. Вот эти выборы вновь вывели на поверхность то, что пытались ламинировать все эти пять лет способами пропаганды. И все равно, кто бы ни победил, Порошенко или Зеленский, Украина будет идти к внутреннему разделению в лучшем случае, федерализации, в худшем — что-то большее", — пригрозил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеев грозил Украине распадом за размещение на ее территории ракет США. Он выразил мнение, что распад СССР якобы еще не закончился, и Украина продолжит этот процесс, если пойдет на поводу у своих западных партнеров.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ахахааааааа насмешили
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия величаво пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
І що вони курять???
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