На КремльТВ приготовились к развалу Украины после выборов

Российский пропагандист, политолог Сергей Михеев заявил, что после президентских выборов Украина якобы развалится как государство.

Проимперскими фантазиями он поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михеев уверен, что Украину должны погубить политические разногласия ее собственных граждан. В случае сохранения государственности страной, пропагандист надеется хотя бы на смену ее устройства в интересах Кремля.

Сергей Михеев Скриншот видео

"На самом деле внутренняя раздробленность, внутреннее противостояние только обостряются. Вот эти выборы вновь вывели на поверхность то, что пытались ламинировать все эти пять лет способами пропаганды. И все равно, кто бы ни победил, Порошенко или Зеленский, Украина будет идти к внутреннему разделению в лучшем случае, федерализации, в худшем — что-то большее", — пригрозил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеев грозил Украине распадом за размещение на ее территории ракет США. Он выразил мнение, что распад СССР якобы еще не закончился, и Украина продолжит этот процесс, если пойдет на поводу у своих западных партнеров.

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