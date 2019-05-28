На КремльТВ обвинили НАТО в плене украинских моряков

Прокремлевский журналист из Германии Александр Сосновский заявил, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, во время которой 24 моряка попали в плен к России, якобы участвовали войска НАТО.
Он выдал фейк о том, что катера и буксир ВМСУ сопровождали военные самолеты Альянса. Вымысел российской пропаганды он озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
НАТО
Укринформ
"Совсем еще недавно в операции украинских ВМС по продвижению трех несчастных катерков в районе Керчи участвовали военные самолеты НАТО, которые взлетели с военной базы в западной Германии и потом двинулись в сторону Черного моря. И, находясь там, барражировали во время всей этой операции. И фактически все это подтверждает то, что НАТО участвовало в военной операции Украины", – высказался пособник российских оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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