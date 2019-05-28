ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

На КремльТВ обвинили НАТО в плене украинских моряков

1.4тЧитать материал на украинском

Прокремлевский журналист из Германии Александр Сосновский заявил, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, во время которой 24 моряка попали в плен к России, якобы участвовали войска НАТО.

Он выдал фейк о том, что катера и буксир ВМСУ сопровождали военные самолеты Альянса. Вымысел российской пропаганды он озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

НАТО

НАТО

Укринформ

"Совсем еще недавно в операции украинских ВМС по продвижению трех несчастных катерков в районе Керчи участвовали военные самолеты НАТО, которые взлетели с военной базы в западной Германии и потом двинулись в сторону Черного моря. И, находясь там, барражировали во время всей этой операции. И фактически все это подтверждает то, что НАТО участвовало в военной операции Украины", – высказался пособник российских оккупантов.

Новости
"Кто они такие?!" У Соловьева огрызнулись на вердикт трибунала по пленным украинским морякам

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
пленные морякиНАТО
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
20
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А разве это не так?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Еще один черт путинский
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения