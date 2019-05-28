На КремльТВ обвинили НАТО в плене украинских моряков

Прокремлевский журналист из Германии Александр Сосновский заявил, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, во время которой 24 моряка попали в плен к России, якобы участвовали войска НАТО.

Он выдал фейк о том, что катера и буксир ВМСУ сопровождали военные самолеты Альянса. Вымысел российской пропаганды он озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

НАТО Укринформ

"Совсем еще недавно в операции украинских ВМС по продвижению трех несчастных катерков в районе Керчи участвовали военные самолеты НАТО, которые взлетели с военной базы в западной Германии и потом двинулись в сторону Черного моря. И, находясь там, барражировали во время всей этой операции. И фактически все это подтверждает то, что НАТО участвовало в военной операции Украины", – высказался пособник российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!