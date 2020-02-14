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14 февраля • обновлено в 21:16
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На Гаити в детдоме сгорели 17 воспитанников: фото, все детали

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По меньшей мере 17 детей погибли во время пожара в одном из детских домов вблизи столицы Гаити города Порт-о-Пренса.

Отмечается, что двое детей сгорели заживо, остальные скончались в больнице из-за проблем с органами дыхания, пишет The Globe and Mail (чтобы посмотреть фото, поскролльте).

По словам очевидцев, пострадавшие были очень слабыми, когда их увозили в больницу.

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На Гаити 17 детей погибли при пожаре

На Гаити 17 детей погибли при пожаре

The Globe and Mail

Как выяснилось, возгорание произошло на первом этаже здания. Там дотла сгорели детские комнаты. Затем огонь перекинулся и на второй этаж.

На Гаити сгорел детский дом

На Гаити сгорел детский дом

Скриншот с видео

На Гаити сгорел детский дом

На Гаити сгорел детский дом

AP

Сгоревший детский дом рассчитан на 66 детей. Он находится в Кенскоффе, коммуне у подножия горного хребта, что примерно в 10 км к юго-востоку от столицы Гаити.

На Гаити в детдоме сгорели 17 воспитанников: фото, все детали

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года в США пятеро детей заживо сгорели в детсаде. Четверо из них были братьями и сестрами.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Гаити
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