На Гаити в детдоме сгорели 17 воспитанников: фото, все детали

По меньшей мере 17 детей погибли во время пожара в одном из детских домов вблизи столицы Гаити города Порт-о-Пренса.

Отмечается, что двое детей сгорели заживо, остальные скончались в больнице из-за проблем с органами дыхания, пишет The Globe and Mail (чтобы посмотреть фото, поскролльте).

По словам очевидцев, пострадавшие были очень слабыми, когда их увозили в больницу.

Как выяснилось, возгорание произошло на первом этаже здания. Там дотла сгорели детские комнаты. Затем огонь перекинулся и на второй этаж.

Сгоревший детский дом рассчитан на 66 детей. Он находится в Кенскоффе, коммуне у подножия горного хребта, что примерно в 10 км к юго-востоку от столицы Гаити.

@ananavarro Help! 17 dead in #haiti orphanage fire run by an American “church” based out of PA. Can you help? They need to be investigated - this org had been shut down by Haïtian authorities more than once and continued to operate. They’re in Allentown. pic.twitter.com/OfxR9zrdPH