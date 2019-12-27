Главная Новости
27 декабря • обновлено в 09:48
МоваЯзык

/ Новости мира

На борту разбившегося в Казахстане самолета были украинцы

1.8т
Читать материал на украинском

На борту самолета Bek Air, который разбился вблизи Алматы в Казахстане, находились двое граждан Украины.

Также в самолете находился один гражданин Китая и один гражданин Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Новости
В аэропорту Москвы случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet

Напомним, всего на борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что в результате крушения погибли минимум 15 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которым посчастливилось выжить после крушения самолета Bek Air в Казахстане, рассказали о том, как разбился самолет.

По их словам, в результате падения воздушного судна пострадали множество людей, а весь салон был в крови.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Крушение самолета в Казахстане" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Крушение самолета в Казахстане
Место
Казахстан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
берегите карму.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги