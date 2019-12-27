На борту разбившегося в Казахстане самолета были украинцы

На борту самолета Bek Air, который разбился вблизи Алматы в Казахстане, находились двое граждан Украины.

Также в самолете находился один гражданин Китая и один гражданин Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

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Напомним, всего на борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщается, что в результате крушения погибли минимум 15 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которым посчастливилось выжить после крушения самолета Bek Air в Казахстане, рассказали о том, как разбился самолет.

По их словам, в результате падения воздушного судна пострадали множество людей, а весь салон был в крови.

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