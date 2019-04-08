На берег Черного моря выбросило 130 кг наркотиков: начата спецоперация

В Румынии на берег Черного моря волнами выбросило 130 пакетов с кокаином.

Как передает ВВС, обнаруженные наркотики являются частью партии кокаина, найденной на заброшенном корабле более двух недель назад.

"В операции по поиску и сбору выброшенных на берег пакетов с кокаином (каждый из пакетов весит около килограмма) принимают участие более 300 полицейских, пограничная полиция, 60 спецавтомобилей, 14 кораблей береговой охраны и два вертолета", – сообщает уездный Инспекторат полиции города Констанца.

Представитель полиции Георгиан Драган предупредил местных жителей не вскрывать найденные на пляже пакеты. По его словам, содержащийся в них наркотик имеет высокую концентрацию и опасен для жизни – около 90%.

По предварительным данным полиции, кокаин в количестве более тонны попал в воды Черного моря из перевернувшейся 22 марта моторной лодки. Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, а сразу же сдавать их в Инспекторат.

Наркотики

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