В Калифорнии на протяжении 40 лет не могут раскрыть дело гибели пятерых друзей, которое уже прозвали "американским перевалом Дятлова".

Молодые люди отправились на бейсбольный матч в соседний город. Тела четверых из них нашли спустя несколько месяцев. Пятый так и не был обнаружен, передает "Утро".

Когда Джек Хьютт, Тед Вайхер, Джек Мадруги, Уильям Стерлинг и Генри Матиас не вышли на связь, родители забили тревогу. Их автомобиль был найден в сотнях километров от пункта назначения.

На американском "перевале Дятлова" разорвали пятерых

В салоне машины нашли их личные вещи, но не парней. Спустя месяцы в лесу обнаружили останки трех из них: Джека Хьютта, Джека Мадруги и Уильяма Стерлинга. Они стаи жертвами зверей и умерли от переохлаждения.

Тело Теда Вайхера обнаружили в заброшенном трейлере в одеялах. Тед не прикоснулся к открытым консервам, которые стояли возле него и потерял половину веса. Рядом с ним лежали его золотые часы.

Вместе с ним находился Генри Матиас, которого так и не нашли. Почему мужчины не притрагивались к еде или спичкам с книгами, чтобы развести огонь и согреться, остается загадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на перевале Дятлова чуть не повторилась трагедия с туристами.

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