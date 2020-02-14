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14 февраля • обновлено в 19:57
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"Повторяет месседжи Кремля": скандальный Мюнхенский план примирения Украины с Россией исчез

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План примирения Украины и России, который согласовали 12 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, и вызвавший настоящий международный скандал, был удален с сайта этого мероприятия.

В частности, исчезло сообщение,в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

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Мюнхенская конференция безопасности

Мюнхенская конференция безопасности

РБК

При этом никаких сообщений касательно того, зачем это сделали, пока не поступало.

Текст согласованного плана примирения с Россией исчез

Текст согласованного плана примирения с Россией исчез

Что говорит Украина

Министерство иностранных дел Украины заявило, что тезы, озвученные в скандальном документе, не соответствуют официальной позиции Киева.

Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 февраля в Германии началась Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности.

  • Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств.

  • На борту самолета в Мюнхен среди украинских делегатов конференции заметили пятого президента Петра Порошенко, председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и представителей партии "Слуга народа".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всё, пипец Украине...
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