Беларусь не должна ставить вопрос о ликвидации военных баз России, – оппозиционер

В случае проведения в Беларуси досрочных президентских и парламентских выборов вновь избранная власть страны не должна занимать антироссийскую позицию, а также ставить вопрос о ликвидации двух военных баз России, расположенных на территории Беларуси.

Такое заявление в эфире авторской программы Кристины Бондаренко ХристяTalk на телеканале Obozrevatel TV сделал член Координационного совета оппозиции Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская партия", бывший кандидат в президенты Виталий Рымашевский. "Мы не будем ссориться с Россией. Точка", – подчеркнул он (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости).

Отвечая на вопрос о военных базах России в Беларуси, оппозиционер сказал: "В Беларуси нет российских баз как таковых. Там размещено два военных объекта Российской Федерации, один, если не ошибаюсь, под Вилейкой, он связан с геолокацией".

Рымашевский заявил, что Координационный комитет не намерен делать "резких движений" в этом вопросе. По его словам, решение о дальнейшем присутствии российских военных баз на территории страны должна решать новая, избранная демократическим путем, власть.

Вместе с тем политик подчеркнул, что его политическая сила не намерена портить отношения с Российской Федерацией.

"Мы точно знаем, на каких принципах мы будем строить нашу страну. И мы точно знаем, что портить отношения с Российской Федерацией мы не будем. Никакой антироссийской риторики, никакого закрытия границ с Россией не будет точно", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле заявили, что ведут диалог с Европейским Союзом по поводу ситуации в Беларуси, а президент России Владимир Путин контактирует с Александром Лукашенко, занимавшим пост президента Беларуси пять сроком подряд.

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