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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

"Мы должны перестать постоянно ругать Россию"

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Неделю после того, как независимые международные следователи установили ответственность российского руководства за сбивание Boeing MH17 над восточной Украиной, которое привело к смерти 298 человек, в том числе 210 граждан ЕС и около 100 детей, президент Комиссии ЕС Юнкер требует последствия: "мы должны перестать постоянно ругать Россию".

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Мы, европейцы, Путину, наверное, напоминаем сумасшедший дом. Или скорее публичный дом.

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинЖан-Клод Юнкер
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Бориса Райтшустера
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