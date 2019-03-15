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"Мы атакуем!" Израиль мощно ответил на ракетный обстрел Тель-Авива

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Израиль объявил о начале атак по целям в Секторе Газа после того, как две ракеты были выпущены по Тель-Авиву.

Израильские военные в своем Twitter сообщили, что в ночь 15 марта начали наносить удары.

"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", – говорится в заявлении.

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Отметим, что Тель-Авив подвергнут обстрелу впервые с лета 2014 года.

Министр финансов Израиля Моше Кахалон накануне заявил, что Израиль "отреагирует по мере необходимости" на ракетную атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

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Место
Израиль
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