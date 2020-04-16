Можно ли заразиться коронавирусом от домашнего питомца: биолог дала ответ

Домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но человеку при этом он передаться не может.
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Как заявила в интервью "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, кошки могут получить инфекцию от человека, но далее по цепочке не способны передать ее обратно, а только своим сородичам.
"Например, у вас есть два кота, вы начихали на одного, он заболел и заразил другую кошку. Но если вы больную кошку отправите жить к своему приятелю, потому что плохо себя чувствуете и не можете за ней ухаживать, животное для него не опасно", – объяснила она.
По словам биолога, собаки также не восприимчивы к коронавирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт – на хозяина.
COVID-19 проходит через собачий желудок, не погибает и не размножается внутри, а просто выходит с калом. Человек рискует получить инфекцию от пса, если не будет соблюдать простейшие санитарные нормы. Например, позволит животному облизывать себя после того, как тот копался в мусорном баке и наткнулся на использованную больным салфетку.
Баранова подчеркнула, что сейчас с собакой в городе надо гулять только на поводке, а играть с чужими питомцами на улице не рекомендуется.
Также она призвала людей из-за коронавируса не усыплять питомцев и не выгонять их из дома.
Как писал OBOZREVATEL:
Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика Юрий Сухов заявил, что домашние животные – собаки и кошки – не болеют коронавирусом COVID-19, поэтому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.
Исследователи Французского медико-санитарного агентства Anses исключили возможность того, что питомцы и домашний скот могут быть переносчиками коронавируса.
Польский врач Сабина Олекс-Кондор, работающая в одной из клиник Мадрида, заявила, что владельцы домашних животных, в частности, котов и собак, в большинстве случаев легче либо вовсе бессимптомно переносят коронавирус COVID-19.
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