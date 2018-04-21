На Москву обрушился мощный ураган: среди погибших ребенок

В субботу, 21 апреля, Москву накрыл мощный ураган, из-за которого уже пострадали 16 человек.

Как сообщается на канале "112" в Telegram, среди пострадавших также было трое детей.

По словам мэра города Сергея Собянина, в больницы были доставлены четверо взрослых и три ребенка. Позже он сообщил, что "девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось".

"Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", - написал Собянин в Twitter.

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"МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями", - добавил он.

При этом, как информирует Mash в Telegram, в Мытищах погиб один человек: сильный ветер поднял в воздух строительный вагончик и опрокинул его на стоявшего поблизости мужчину.

По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 квітня 2018 р.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", недавно США накрыл снежный шторм, из-за которого погибло три человека.