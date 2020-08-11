Беларусь демонстрирует, как бывает, когда процесс социальной эволюции в какой-либо стране опаздывает на пару десятков лет, а обстановка вокруг неё не тепличная. Белорусы слишком долго "спали" и гордились тем, что в стране законсервирован советский строй вплоть до флага. Теперь многие в Беларуси, а заодно Кремль и его политологи, решили или решились признать, что консервированная советская автократия – это, как минимум, не так вкусно, как указано на этикет, и совсем не здорово для организма.

Для белорусов это, несомненно, шаг вперёд: лучше "прозреть" в отношении Сталина хотя бы после доклада Хрущёва, чем лечь в гроб с уверенностью, что Сталин выдающийся вождь всех времён и народов и борец за счастье трудящихся. Для Кремля и его спецслужб это шаг в сторону и вынужденное отклонение от скреп, – удалять непокорного Лукашенко с криком "Ещё больше социализма!" нельзя, даже если очень хочется. Поэтому Кремль рассказывает о "цветной революции", устроенной коллективным Западом и при этом сам полуофициально через Медведева и Жириновского требует от Лукашенко передать руль Тихановской.

Запад этого от Лукашенко не требует, во всяком случае публично, а лишь рекомендует ему коллективно через генсека НАТО Столтенберга не бить демонстрантов, если они его не бьют. Запад продолжает следовать главному правилу демократии: большинство право всегда, даже если оно не право, но это не даёт права отстреливать меньшинство, чтобы свести его совсем к нулю. Его совет Лукашенко, если не можешь убедить или увлечь, то иди на уступки и ищи компромиссы по образцу: геи – это тоже люди и не надо сажать их в тюрьму.

Москва, в отличие от Запада, как обычно, уверена: правда в силе. Но у неё проблема: сил в ситуации признания всем мировым сообществом правил демократии стало много и разных. Инструментарий сил вырос и задвинул танки и концлагеря в дальний угол Китая, Венесуэлы, КНДР и других почитателей мифической социалистической "демократии". У такой "демократии" есть большой дефект: пресловутая "буржуазия" в ней не исчезает, а всего лишь "краснеет", зато демократия, даже ограниченная, исчезает надолго и всерьёз. Беларусь и РФ это наглядно демонстрируют и после отказа от мифа о социалистической демократии и замене его мифом об особых российской и белорусской демократиях, тоже самых демократичных на планете.

В ситуации, когда число инструментов силы разрослось от атомной бомбы до разных видов "мягкой силы", в которые входят и экономические санкции, Москве приходится осваивать весь этот арсенал. Беларусь сейчас становится ещё одним полигоном, вслед за Украиной, Молдовой, Грузией и другими странами, где Москва активно учится владеть оружием "мягкой силы".

Белорусско-российская гибридная война – это уже надолго. Не только потому, что значение Беларуси резко выросло для Кремля в условиях системного кризиса в России, но и потому, что под эту войну выделены большие деньги и их надо освоить. Иначе глав спецслужб РФ и Шойгу уволят как Медведева из премьеров за то, что не смог потратить 6 млрд. на нацпроекты. Весьма заманчиво было бы по старинке объявить: Запад начал в Беларуси контрреволюционный переворот и направить в неё танки, как в Чехословакию в 1968 г., но времена уже не те. Этот сценарий не исключён полностью из арсенала Кремля, судя по проведенной недавно тревоге в западных военных округах РФ с приведением в состояние "на выезд" 150 тыс. солдат и около 900 единиц боевой техники. Для войны со странами Балтии и Украиной это маловато, а для вторжения в Беларусь достаточно. На Западе на этот манёвр отреагировали перемещением войск США из Германии в Польшу и увеличением сил НАТО в странах Балтии, а Москва ответила укором: вы всё ещё верите в "российскую угрозу".

Так что, у Лукашенко ещё может появиться возможность не только поучать украинцев как надо отражать агрессию России в Крыму, но и самому это продемонстрировать, и не только арестом "зелёных человечков" или усилением контроля за границей с РФ в день голосования. Но открытое вторжение в Беларусь пока не в первом эшелоне и Москве таки приходится играть по правилам "мягкой силы" и спецопераций и мириться с возгласами "Жыве Беларусь!", после своего прокола со "Слава Украине!". Будь у белорусов портрет, аналогичный Степану Бандере, и в Кремле со вздохом, но смирились бы и с ним.

Москва затратила много усилий на организацию удаления Лукашенко "мягкой силой", в том числе запуском фейка "Саша 3%", созданием подобий фальсификаций при выдаче бюллетеней для голосований как в минской гимназии № 39 и так далее, чтобы было о чём кричать.

Разумеется, Тихановская не набрала те 70-80% голосов, которые ей приписали экзит-поллы "Белорусского партизана" и "Современной Беларуси", но это уже, похоже, не имеет никакого значения и мало кому интересно, кроме самого Лукашенко.

С вечера 10 августа сознание белорусов начало эволюционировать в сторону того, что никому не интересны как настоящие результаты выборов, так и насколько на них могли повлиять манипуляции с бюллетенями, обычные для автократий. Сейчас самая широкая оппозиция стремится убедить себя и всех, что выборы выиграла Тихановская. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько оппозиция сможет внушить веру в это не только самой себе и большинству белорусов, но и политическому менеджменту. Судя по заявлению главы КГБ Валерия Вакульчука 10 августа о том, что на Тихановскую некто якобы готовил покушение и этого некто вот-вот арестуют, часть окружения Лукашенко готова если не принять, то разделить эту веру.

Всё зависит от того, насколько активное меньшинство противников Лукашенко сможет передать эту веру большинству, которое в целом лояльно к президенту по тем или иным причинам. Если ему это удастся и лоялисты не окажут Лукашенко видимой поддержки, то может оказаться, что он и Москва по отдельности переиграли сами себя.

Лукашенко перестарался с подстиланием соломки ещё в 2019 г., когда провёл досрочно выборы в парламент, которые должны были пройти в нынешнем году вслед за выборами президента. Этим он лишил себя возможности манёвра перевести Беларусь из состояния президентской диктатуры хотя бы к подобию президентско-парламентской республики. В данный момент такие выборы, разумеется, с отменой или ограничением мажоритарки и другими условиями, могли бы стать для всех удобным выходом из нынешней ситуации. Запад в 2019 и 2016 г. был сильно разочарован тем, что Лукашенко не позволил никакой оппозиции зайти в парламент, хотя и обещал. В результате в парламенте Беларуси около 80% депутатов – беспартийные, 10% – коммунисты и 10% приходится на конструктивную оппозицию. Из 110 депутатов только один состоит в неконструктивной оппозиции и тот, похоже, казачок засланный.

Сейчас для Лукашенко назначить досрочные и более-менее свободные парламентские выборы и этим снять проблему собственных выборов, указав своим противникам путь к реваншу, уже невозможно. Поэтому у него есть три варианта. Первый, перетерпеть с надеждой, что все устанут и всё рассосётся. Второй, назначить повторные выборы, так как пересчёт бюллетеней всё равно даст ему победу. Третий, – уйти, по возможности, красиво.

Какой из них он предпочтёт и как долго будет выбирать прямо зависит от масштабов и массовости протестных акций, а также решительности их участников.

Но как показывает пример Венесуэлы, одного этого может оказаться недостаточно, особенно если никто не собирается штурмовать офис президента. В Ливане сейчас именно это стало решающим фактором, поскольку военные структуры там слабы, а Хезболла всех достала основательно. В Беларуси силовые структуры более влиятельны, чем в Ливане, поэтому, как и в Венесуэле, готовность их и истеблишмента распрощаться с Лукашенко, – это тоже крайне важный фактор, если даже не решающий.

Складывается впечатление, что такая готовность в Беларуси если не вызрела, то близка к вызреванию. Это станет понятно в ближайшее время. Если это так, то в Беларуси может произойти умеренная "бархатная революция", подобная той, что произошла в Армении в 2018 г. и свалила диктатуру Саргсяна. Москва может быть очень разочарована её итогом, поскольку Беларусь уже стала антироссийской настолько, что Кремль вынужден вести в ней "работу" под вывесками национального возрождения и демократии, а также ругать, хотя бы для виду, авторитаризм как таковой. Его агентура старается "Назад в СССР" не светить, ругает Путина, кричит "Жыве Беларусь!" и публично помалкивает о "великой" российской империи. Серьёзный контраст в сравнении с её поведением в Украине в 2014 г. Похоже, Путин опять всех переигрывает в свои "многоходовочки" с пилением сука под Лукашенко, и это без учёта того факта, что Беларусь находится гораздо ближе к Москве, чем Хабаровск.

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