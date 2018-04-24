Вчерашнее смещение главы армянского правительства, ставшее следствием массовых выступлений населения Армении, пока трудно оценить в полном объеме, но кое-что это событие уже показало.

Собственно говоря, выступления имели узкий и чисто персональных характер. Армяне возмутились тем, что Серж Саргсян решил заделаться царьком, как это успешно практикуют Лукашенко, Путин, Назарбаев и убывшие в места совсем отдаленные главы Азербайджана Туркмении, Узбекистана и их последователи. Принцип "с трона только вперед ногами" — не просто пережиток прошлого, но даже позапрошлого. Как не крути, а в совке должность первого лица хоть и давала возможность править до смерти, даже уже стоя по колено или по горло в маразме, но могли быть варианты, как с товарищем Хрущевым, например, да и надо было поддерживать коллегиальность принятия решений. Теперь же все проще. В упомянутых выше странах, де факто введено самодержавие, а первое лицо становится самодуром, наподобие султана или падишаха. Ему совсем плевать на коллегиальность, а уж тем более – на волю народа, особенно – когда нет ни воли, ни народа, как в РФ, например.

Вот и товарищ Серж – тоже решил заделаться таким себе микрофараоном. Его можно понять, ибо кроме всего прочего, он мог получить возможность до смерти на халяву пить армянский коньяк. Но то – такое. В общем, армяне вынесли Саргсяна не потому, что он сам лег под Путина, а страну положил под РФ, по сути – превратив ее в колонию самого отвратительного типа. ВО время протестов не было слышно лозунгов о самостоятельной внешней и внутренней политике, о пересмотре изгаженных отношений со всеми соседями и практической невозможности решать любые внешнеполитические вопросы, без посредничества Кремля. Мало того, внутренняя политика регулируется из того же места, а для того, чтобы в Ереване не удумали помириться с Азербайджаном и Турцией, внезапно став кратчайшим путем для нефтепроводов, газопроводов и прочих коммуникаций, что за пару лет наполнит казну и позволит строить кавказский Лихтенштейн, там уже стоят российские войска. Они этого никогда не допустят, но об этом никто не вел и речи.

Мало того, из Москвы уже слышны одобрительные заявляния, мол – бескровная смена власти и все такое. Маша Захарова даже слезу пустила. Хотя, она ее могла пустить и просто так, от большого перебора. Кстати, она не только слезу может пустить в таком состоянии, слухи ходят самые яркие, на этот счет. Все это дает основания полагать, что рокировка могла осуществиться просто в режиме театрального действа. Протестный импульс масс был сублимирован даже не на политическом курсе Саргсяна, а на его личности. И вот он уже утилизирован. Протестующие победили, страсти уляглись, все могут быть свободными, а что изменится или не изменится по сути – пока непонятно.

С точки зрения самого Саргсяна, ситуация выглядит тоже довольно интересно. Очевидно, что перспектива переехать на ПМЖ в Ростов, а уж тем более – в Воронеж, ему никак не улыбается. Все таки он опытный царедворец и знает, что значит жить в заложниках у своего хозяина. В случае чего, бывшего венценосного холуя – легко выставят на торги. Посему, экс премьер справедливо решил, что лучше жить в Армении бывшим главой государства, чем листком из картотеки ФСБ в Ростове. Здоровее будешь, а когда все уляжется, еще можешь попробовать на вкус кавказского долголетия. В Ростове с этим не сложится гарантированно.

Новости Россия поставила не на тех

С точки зрения РФ, даже вариант рокировки – не очень желателен. Это является неким прецедентом, причем – очень опасным. Теперь уже очевидно, что РФ оказалась в кругу феодальных княжеств, у населения которых не хватило пороху на действенный протест как средство корректировки курса развития страны. Это значит, что Москва вынуждена была согласиться на такой показательный ход событий потому, что просто не вытянет еще одну драку, не те ресурсы, не та обстановка и не те перспективы уже вырисовываются. Поэтому, как это Москве не жаль, но устроить показательное побоище с морями крови и кишков на деревьях, уже не хватает сил. А ведь известно, если империя не может показать силу при наведении порядка в своих колониях, то она не удержит ни колоний ни себя, в качестве метрополии У нее уже кончился имперский запал и пик ее могущества уже позади.

С точки зрения трезвой оценки происходящего, эти события могут оказаться фальшь-стартом. Так свободу не завоевывают, так ее дают или отдают. Это примерно то же самое, что республики бывшего совка получили независимость в 1991 году, но фактическую независимость удалось зафиксировать только балтийским республикам, все остальные остались примерно в том же болоте, что и были. Не произошло внутренних процессов, которые и создают внутренний каркас нации и государства. Быстро это может произойти только в случае драки с метрополией.

Новости Еще один сигнал России

Просто для примера, вспомним "Оранжевую революцию" в Украине. Не будем говорить о ее результатах и упущенных шансах, просто вспомним, как активная часть общества опустила руки, после нее. Это произошло по той же причине, по которой может произойти в Армении. Цена смены власти оказалась несопоставимо низкой, а потому – ценность завоеваний не отфиксировалась, что и привело к реваншу пророссийских сил.

Есть мнение, что настоящие события, которые могут привести к качественно новой ситуации в Армении, начнутся только после того, когда Ереван выберет курс на Запад или в любую другую сторону, только прочь от Москвы. Вот тогда и события пойдут по другому сценарию, и ценность возможной победы будет иной. И только после этого там начнутся настоящие перемены. Пока трудно судить о том, что будет дальше, но изложенные выше соображения, изложены исходя из сегодняшней ситуации.