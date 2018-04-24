Они молчали-молчали. Молчали-молчали. Они молчали в своих ток-шоу!!! Которые способны молчать только про Путина и про Россию. А про все что вне Путина и вне России - это у них рот не закрывается.

Но тут на них снизошло исключение. Армения. И они начали молчать про Армению.

Украина, Сирия, Трамп - болтаем без умолку. Путин (коррупция и пр.), внутриРоссия (бедствия, беды и пр) Армения (протесты) - молчим.

И тут Серж Саргсян их дожал. Ушел в отставку. Ну про такое уже молчать нельзя, неприлично.

Но он ушел под давлением протестов, про которые молчали. То есть сперва надо объяснить публике, что там были какие-то протесты. И только потом он ушел.

И вот Первому каналу - первому (и пока единственному) разрешили обсудить отставку Сержа Саргсяна в благонадежном ток-шоу "Время покажет".

И (вы будете хохотать) ведущий действительно начал с рассказа о наличии протестов в Армении - вот ровно в интонациях "Жили-были дед и баба". То есть как бы понимая, что его аудитория слышит об этом впервые.

Он рассказал, наконец, что были протесты, и что Саргсян ушел.

Новости Улица не способна управлять страной

И дальше началось самое интересное. Начался темник! Инструкция. Как все это подавать? И они подали вот так.

1. Никакой Америки!!!! Они заклевали политолога с армянской фамилией, который впаривал им, что Саргсян ушел под давлением США! Что он марионетка США. Что это протесты за печеньки США. Что это война марионеток США.

Они его размазали по стенке!! Они мысли такой допустить не могли, чтоб на Армению влияла Америка! Только мы!! Военный эксперт газеты "Завтра" прямо так и врезал в лоб этому политологу, что если кто и советовал Саргсяну уйти - так это Кремль!

2. Кремль на стороне народа Армении! Кремль любит всех армян, даже и конфликтующих между собой! И самое главное, что все армяне любят Кремль! - вот что доносили ведущие до своей аудитории. Они могут ссориться между собой, но все эти враждующие стороны за Россию! В этом они едины! "И мы их не бросим, как бы тяжело им не было" (о, да, кто бы сомневался), "И как нам трудно представить, что где-то есть страна, в которой при любом развитии внутренних отношений сохранится ориентация на дружбу и союзничество с нами! Почему мы думаем, что если они хотят поменять что-то у себя, это против нас?!" - риторически-горестно восклицает ведущий.

Та ни боже ж мой!!! Никто так не думает, товарищ ведущий!! Конечно же за нас! Их оппозиция за нас! Оппозиция их оппозиции тоже за нас! Саргсян за нас! Саркисян за нас! Ара Абрамян тем более за нас! И вся война между ними - это за то кто любит нас больше!!

P.S. Только если они все за нас - что ж вы молчали 10 дней, как они между собой боролись за то, кто из них больший друг России?! Непорядок.