МКС срочно спасли от столкновения с неизвестным мусором – NASA

Международная космическая станция 22 сентября совершила маневр, чтобы избежать столкновения с неизвестным космическим мусором.

Из-за позднего уведомления о возможном сближении астронавты по правилам перебрались в российский сегмент станции, сообщили на сайте NASA.

Обломки могли пролететь на расстоянии 1,39 км от станции. С помощью маневра орбиту МКС подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать. Отмечается, что экипажу не угрожала опасность.

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