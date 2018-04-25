В Армении протестующие вышли на улицы, военные стянули технику: прямая трансляция

В центре Еревана началось массовое шествие демонстрантов к площади Республики, где находится штаб-квартира партии власти.

Как сообщает Sputnik Armenia, одновременно полиция дежурит на боковых улицах, перекрывая подступы к основному потоку демонстрантов.

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На место шествия стягивают военных, БТР и машины с колючей проволокой. При этом, самому шествию полиция не препятствует.

У протестующих есть несколько пунктов после которых они обещают разойтись с площади. Первый - отставка премьер-министра. Второе - обязательное срочное проведение досрочных парламентских выборов. Третье - чтобы человек из народа, или представитель оппозиции занял место премьер-министра страны.

Отмечается, что власти Армении обратились к МИД нескольких стран, чьи посольства находятся в Ереване. Чиновники предупредили их о том, что работникам ведомств сейчас небезопасно покидать территории посольств.

На закрытый режим перешли представительства России, Греции, Испании, США, Великобритании и других стран, - их сотрудники не выходят в город, а продукты им привозят сотрудники служб безопасности.

Такой режим будет оставаться до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется, пишет телеграм-канал Mash.

Позже оппозиция заявила, что намерена выдвинуть своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

"Для его избрания нам требуется 53 голоса. Если фракции "Елк" и "Царукян" вместе обеспечивают 40 голосов, то остальные 13 попытаемся получить из фракций Республиканской партии и партии "Дашнакцутюн"", - сказал на митинге депутат фракции "Елк" Эдмон Марукян.

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Исполняющий обязанности министра по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и заявил, что присоединяется к протестам.

"Грачья Ростомян заявил о своей отставке и о том, что присоединяется к протестующим против республиканской партии. Ростомян является членом "Процветающей Армении", которая сегодня заявила о присоединении к акциям протеста", - сообщает издание EVN Report в Twitter.

Отмечается, что 24 апреля в День памяти жертв Геноцида армян оппозиция взяла паузу. Протесты продолжились в среду, 25 апреля.

Ранее глава парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николо Пашинян призвал народ снова выйти на улицу после того, как были отменены его переговоры с и. о. премьера страны Кареном Карапетяном, изначально запланированные на 11 утра 25 апреля.

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Пашинян заявил, что оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА), передает "РИА Новости".

Пашинян коснулся заявления Карапетяна о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года… Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — подчеркнул Пашинян.

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Он заверил, что митинги оппозиции продолжатся, пока ее требования не выполнят.

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Как пишет Sputnik, Карапетян продолжает настаивать на возможности внеочередных выборов, как оптимального варианта выхода из нынешней политической ситуации.

Премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, но не на улице, сказал он журналистам.

"Если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы. Мы не ограничиваем политическую повестку. Так нельзя продолжать, у нас будут экономические проблемы, инвесторы уедут, у нас на носу весенний призыв. Я призываю к трезвости. Я очень ценю мнение и недовольство народа. Мы отреагировали на это недовольство, мы готовы сесть и обсудить", — сказал он.

armeniasputnik.am

На вопрос о требовании Пашиняна выбрать главу правительства "от народа", Карапетян заявил, что не знает страны, где премьера выбирают на площади.

"Там есть люди, которые недовольны. Но как понять, граждане хотят видеть на посту премьера Пашиняна или других людей. Где критерий? Для этого есть выборы. Потому, давайте проведем внеочередные выборы, если народ хочет выбрать Пашиняна, то пусть выберет его на законных выборах. Избранник народа избирается всенародным голосованием", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля, проводило движение "Мой шаг" во главе с Пашиняном.