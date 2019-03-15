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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Теракт в Новой Зеландии: убийца ждал сопротивления

1.8т

49 человек погибло в двух мечетях Новой Зеландии. Трое убийц, разделившись, расстреляли людей, при этом один из террористов вел прямую трансляцию в интернете. Я посмотрел видео до конца. 12 минут.

Попытки сопротивления не было. Полиции не было, даже когда стрелок сел в машину и продолжил убивать через лобовое стекло останавливаясь на улице. Реакция некоторых людей на стрельбу привела их к смерти, они шли посмотреть, что происходит. Если убегали, то по прямой от убийцы, становясь лёгкой мишенью.

Теракт в Новой Зеландии: убийца ждал сопротивления

New Zealand Herald

Фактически, он убил всех, кого увидел и идентифицировал как мишень. Убийца ждал сопротивления, у него был бронежилет, но не встретил его.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Новая Зеландия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Лісовий Славік
Лісовий Славік
Як так? Йде розстріл,а поліції нема!
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