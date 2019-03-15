49 человек погибло в двух мечетях Новой Зеландии. Трое убийц, разделившись, расстреляли людей, при этом один из террористов вел прямую трансляцию в интернете. Я посмотрел видео до конца. 12 минут.

Попытки сопротивления не было. Полиции не было, даже когда стрелок сел в машину и продолжил убивать через лобовое стекло останавливаясь на улице. Реакция некоторых людей на стрельбу привела их к смерти, они шли посмотреть, что происходит. Если убегали, то по прямой от убийцы, становясь лёгкой мишенью.

New Zealand Herald

Фактически, он убил всех, кого увидел и идентифицировал как мишень. Убийца ждал сопротивления, у него был бронежилет, но не встретил его.

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