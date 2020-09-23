Минюст Беларуси оправдался за тайную "инаугурацию" Лукашенко и назвал ее "законной"

В Министерстве юстиции Беларуси убеждены, что "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко "была законной".

В ведомстве в ответ на запрос РИА Новости уточнили, что обеспечение прямой трансляции церемонии не является обязательным.

Также в Минюсте добавили, что не обязательным было и приглашать на нее иностранных дипломатов.

"Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Прямая телетрансляция не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Беларуси состоялась тайная инаугурация незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Церемония проводилась во Дворце независимости без анонса и телетрансляции.

Напомним, выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. Их результаты – под вопросом и не признаны ЕС и Украиной. По данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста.