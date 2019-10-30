"Часть России": друг Путина Земан публично заявил, чей Крым

Президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

Он пригласил на торжественное мероприятие в Празком граде представителей крымскотатарской организации, которая симпатизирует Кремлю, пишет местное издание Denik N.

Так, отмечается, что представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября празднование 101-й годовщины образования Чехословакии.

Земан признал Крым частью России radio.cz

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлиса крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

"Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чехия – дружественное нашей стране государство."Къырым бирлигы" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне", – сказано в сообщении организации в Facebook.

У Земана так и не смогли объяснить, почему пригласили членов "Къырым бирлигы". Однако его пресс-секретарь Иржи Овчачек не стал опровергать, что президент признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу этого времени назад", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан уже призывал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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