Вот говорил Табаков об "убогости украинцев". И его слова очень хорошо легли на душонки миллионов россиян. Ведь они практически все так думают:

"И язык у вас смешной, нелепый и вообще недоязык. Переделанный ошметок великого и могучего русского. Жалкое наречие.

И культуры у вас своей нет, своего ничего нет, а все что было - это либо делал человек советский, т.е. Наш человек, либо остальное часть великой русской культуры. Один народ ведь. Все что ваше - наше. Мы старшие.

И страна ваша - выдумка. Искуственное образование, созданное то ли Лениным, то ли еще кем-то. О какой независимости вы говорите, если мы всегда делили вашу территорию, как хотели. Что в Российской империи, что в СССР, продолжаем сейчас и в РФ. Что? Многовековые оккупации? Какие оккупации, если мы братские народы? Просто дружественное слияние.

Украинец? Синоним бандеровца или нациста. Недоразвитый немножко представитель нашей империи, нашей дружной семьи, которого можно и нужно поучать, снисходительно обращаться, презрительно, так, периодически сверху вниз посматривать, а иногда и жестко указывать на свое место. По старшинству, как говорится. По праву сильного."

Табаков такой один что ли? Их десятки миллионов. Их вся страна таких. А табаковы - властители дум этих миллионов. Табаковы подпитывают в этом столпотворении великодержавных, нравственных идиотов их имперские комплексы и замашки. И не только подпитывают, а каждой свой такой репликой про "убогих украинцев" взращивают, укрепляют уверенность 140-миллионого народа в своей исключительности и величии, в высокомерном превосходстве над другими нациями, культурами, странами.

Все у них "хохлы, жиды, бульбаши, чурки, черномазые, пиндосы, ускоглазые". А сами-то вы кто? Сами и есть убогие, жалкие рабы - племя трусов, негодяев и жестоких грабителей, воров и убийц, ненавидящие всех вокруг и желающих, чтобы все жили так же убого и низко, как и вы. Плюю на вас и ваши могилы.