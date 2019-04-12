Михаил Горбачев идет в депутаты Индонезии

В Индонезии на выборах в парламент баллотируется полный тезка первого президента СССР Михаил Горбачев.

Полное имя 32-летнего индонезийца Михаил Горбачев Дом, передает New Straits Times.

"Мои родители были уверены, что у них будет девочка. Когда я родился, они запаниковали, потому что они не подобрали имя для мальчика", – рассказал он.

Мужчина поделился, что имя ему выбрали почти случайно. Его отец заметил статью в газете о Горбачеве. Ему очень понравилось имя такого влиятельного мирового политика, поэтому назвал сына в честь него. Горбачев отметил, что в детстве ему приходилось нелегко, поэтому он сокращает свое имя до Горба.

Горбачев стал одним из 245 тысяч кандидатов на всеобщих выборах, которые пройдут в Индонезии 17 апреля. Это будет первое в истории страны голосование, в ходе которого одновременно будут выбирать президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей.

Михаил Горбачев Дом nst.com.my

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян разозлил снимок Путина с Горбачевым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram