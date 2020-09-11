Microsoft поймала хакеров из России и Китая на вмешательстве в выборы в США

Хакеры из России, Китая и Ирана совершали попытки атаки вмешаться в избирательный процесс президентских выборов США.

Об этом сообщает пресс-служба компании Microsoft, которая зафиксировала атаки хакеров из таких групп, как Strontium, действующей из России, Zirconium из Китая и Phosphorus (Иран).

Отмечается, что злоумышленники атаковали сайты более 200 организаций, включая политические штабы, группы защиты интересов, партии и политических консультантов.

Добавим, что спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер, который вел дело о российском вмешательстве в выборы, указывал Strontium, как группу хакеров, ответственных за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году.

Также Microsoft фиксировала атаки хакеров на сайты известных американских личностей, связанных с предстоящими выборами. Среди их жертв оказались люди, связанные с предвыборной кампанией бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также лидеры международного сообщества.

Кроме того хакеры из Ирана продолжали атаковать личные аккаунты людей, связанных с президентской предвыборной кампанией нынешнего лидера США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили члена международной хакерской группировки.

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