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Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за Бандеры

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В Польше возмутились тем, что в эфире украинского телеканала "UA:Перший" показали положительную передачу о лидере украинских националистов Степане Бандере.

Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Facebook. Дипломаты опубликовали официальное обращение посла Бартоша Цихоцкого на имя главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании.

"Посольство Республики Польша в Украине выражает свое глубокое возмущение формой, а также содержанием программы Александра Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", которая транслировалась на телеканале "UA:Перший" 6 апреля", – говорится в сообщении.

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Польские дипломаты отметили, что миссия журналистов заключается "в сохранении объективности, фактографии и строгом соблюдении железных правил журналистики". Но украинская программа про Бандеру стала "карикатурой на эту миссию".

Кроме того, участников дискуссии – сторонников Бандеры в посольстве считают "заранее неумело спланированной" картинкой. Также поляки считают, что ведущий "не дал возможности высказаться польской стороне".

"Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной абсолютно необходим. Тем не менее, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны", – подчеркнули в посольстве.

Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за Бандеры

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали пути примирения с Польшей.

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Персоны
Зураб АласанияСтепан Бандера
Место
Польша
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Смерть бандерам!!!
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