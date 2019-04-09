Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за Бандеры

В Польше возмутились тем, что в эфире украинского телеканала "UA:Перший" показали положительную передачу о лидере украинских националистов Степане Бандере.

Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Facebook. Дипломаты опубликовали официальное обращение посла Бартоша Цихоцкого на имя главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании.

"Посольство Республики Польша в Украине выражает свое глубокое возмущение формой, а также содержанием программы Александра Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", которая транслировалась на телеканале "UA:Перший" 6 апреля", – говорится в сообщении.

Польские дипломаты отметили, что миссия журналистов заключается "в сохранении объективности, фактографии и строгом соблюдении железных правил журналистики". Но украинская программа про Бандеру стала "карикатурой на эту миссию".

Кроме того, участников дискуссии – сторонников Бандеры в посольстве считают "заранее неумело спланированной" картинкой. Также поляки считают, что ведущий "не дал возможности высказаться польской стороне".

"Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной абсолютно необходим. Тем не менее, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны", – подчеркнули в посольстве.

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали пути примирения с Польшей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram