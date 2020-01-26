"Мессия, который спасает Украину!" Всплыла новая порция компромата на Трампа. Видео

В сети обнародовали дискредитирующую президента США Дональда Трампа видеозапись его делового ужина, на котором обсуждалась ситуация в Украине, а также шла речь об увольнении американского экс-посла в нашей стране Мари Йованович.

Видео было снято еще в 2018 году, однако в открытый доступ попало лишь в субботу, 25 января. Его опубликовал Youtube-канал Associated Press (чтобы посмотреть видео, доскроллльте новость до конца).

Отмечается, что это было сделано с целью предоставления новых доказательств по делу об импичменте лидера США. По данным издания, за столом с Трампом присутствовали выходцы из Украины Лев Парнас и Игорь Фурман, которые считаются его "украинскими друзьями".

Дональд Трамп и Мари Йованович

На встрече президент США интересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи его страны, а также призвал к увольнению Мари Йованович. Поскольку на записи кто-то говорит Трампу, что "самой большой проблемой", от которой надо избавиться, является именно американский посол, которая якобы рассказывает всем о скором его привлечения к ответственности.

При этом издание утверждает, что голос этого человека принадлежит партнеру адвоката Трампа Льву Парнасу. Также отмечается, что ближе к концу обсуждения тот вручил президенту подарок от "главного раввина в Украине" и раввинов в Израиле.

Скриншот с видео AP Digital Products

Ко всему прочему, Парнас якобы сравнил американского лидера с Мессией, который пришел "спасать мир", и добавил, что "Трамп спасает Украину". После в беседу вступил также Игорь Фурман.

"Все евреи Украины молятся за вас", – произнес он. Издание же утверждает, что Фурман сидит через одно место от президента США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!