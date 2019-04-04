Мэром Чикаго впервые стала темнокожая женщина-лесбиянка: что о ней известно

Мэром Чикаго (США) избрана бывший помощник федерального прокурора Лори Лайтфут, ставшая первой темнокожей женщиной и открытой лесбиянкой, занявшей этот пост.

Она положила в основу своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией в органах власти, пишет издание Chicago Tribune.

На выборах Лайтфут получила почти 74% голосов избирателей, в то время как за ее оппонентку Тони Преквинкл отдали всего 26,3 % голосов.

Соперница Лайтфут, также афроамериканка из Демократической партии, уже признала поражение и поздравила Лайтфут с победой.

Лори Лайтфут

Лори Лайтфут

Лори Лайтфут

Лори Лайтфут

Лори Лайтфут

Лайтфут на новой должности намерена улучшить условия жизни в неблагополучных районах, где проживают афроамериканцы. Еще один важный пункт ее программы — борьба с полицейским произволом.

Официальная инаугурация на пост мэра запланирована на 20 мая.

Лора Лайтфут ранее не занимала высоких политических должностей. Она получила юридическое образование, а затем работала помощником федерального прокурора и занималась частной адвокатской практикой.

С 1837 года в Чикаго выбрали только одного мэра-афроамериканца, а также одну женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго неизвестный устроил стрельбу в местной больнице, в результате чего погибли четверо.

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