Меркель тайно посещала Навального в Charité – СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского политика Алексей Навального в клинике Charité в Берлине, где он проходил лечение после отравления.
Об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel. Отмечается, что такой шаг Меркель должен стать знаком для России, что Берлин не уступит и выяснит правду.
"Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – сказано в материале.
Напомним, ранее Меркель назвала Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".
"Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло", – заявила Меркель на
Также она выразила слова поддержки в адрес Навального и его семьи, отметив, что у него сейчас непростые времена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.