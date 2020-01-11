Меркель приехала к Путину в Кремль: первые подробности

В Кремле (Москва, Россия) в субботу, 11 января, началась встреча президента РФ Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Они уже пожали руки и начали беседу. Об этом сообщили различные российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео и фото, дсокролльте до конца страницы).

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель Скриншот

"Я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", – заявила Меркель.

Меркель приехала к Путину в Кремль Скриншот

Меркель приехала к Путину в Кремль Скриншот

Меркель приехала к Путину в Кремль Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин уже много раз встречался с Меркель и говорил по телефону.

Так, в своей беседе 11 ноября прошлого года они затронули тему войны на Донбассе.

В другом телефонном разговоре, уже в декабре, Путин и Меркель "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

Также ранее канцлер Германии заявляла, что до реализации Минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с РФ.

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