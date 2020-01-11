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11 января • обновлено в 15:27
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Меркель приехала к Путину в Кремль: первые подробности

1.9т
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В Кремле (Москва, Россия) в субботу, 11 января, началась встреча президента РФ Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Они уже пожали руки и начали беседу. Об этом сообщили различные российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео и фото, дсокролльте до конца страницы).

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Скриншот

"Я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", – заявила Меркель.

Меркель приехала к Путину в Кремль

Меркель приехала к Путину в Кремль

Скриншот

Меркель приехала к Путину в Кремль

Меркель приехала к Путину в Кремль

Скриншот

Меркель приехала к Путину в Кремль

Меркель приехала к Путину в Кремль

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Путин уже много раз встречался с Меркель и говорил по телефону.

  • Так, в своей беседе 11 ноября прошлого года они затронули тему войны на Донбассе.

  • В другом телефонном разговоре, уже в декабре, Путин и Меркель "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

  • Также ранее канцлер Германии заявляла, что до реализации Минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с РФ.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Старая шалава!Пошла ты нах...й вместе с другом своим!!!
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0
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Основная тема разговора с Путиным - это состояние дел в Украине! Все бросила,Рождество, Германию, Сев.поток -2, и к Путину! Надо подымать Украину! Украине надо деньги!
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1
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Wick John
Wick John
Ни к алкашу ни к клоуна никто не приезжал, только они сами ездили за указаниями к хозяевам
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Wick John, до алкаша? Хто алкаш? Порошенко? Хіба він зловживає? Хто бачив?
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