Мелания Трамп снова отдернула руку от мужа: сеть взорвалась предположениями

Мелания Трамп снова не позволила мужу взять ее за руку.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась дать мужу руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.

Видео инцидента стало вирусным в Twitter. Перед этим супруги провели выходные в Нью-Джерси.

Когда пара вместе с сыном Бэрроном спускалась по трапу с самолета, Трамп попытался взять жену за руку, но она ее быстро отдернула.

Спустя секунду президент повторил попытку, но Мелания держала руку подальше, крепко зажав ею подол платья.

Видео вызвала бурю обсуждений у пользователей.

Некоторые предположили, что пара переживает не лучший период отношений.

Другие отметили, что был сильный ветер и Мелания просто пыталась удержать платье.

Вот лишь некоторые комментарии:

"Какого черта он тянется к ее руке, которая держит сумочку? Он хочет, чтобы она уронила сумочку и взяла его за руку?" (Twitter)

"Вероятно, он хочет держать ее за руку, чтобы удерживать равновесие на лестнице. Она, наверное, не хочет падать, если он упадет. Она должна понимать, что у него проблемы со здоровьем, вероятно, связанные с деменцией". (Twitter)

"Я бы тоже не хотела, чтобы его маленькие, толстые, оранжевые руки хватались за меня". (Twitter)

"Не будьте смешным... Она поднималась по лестнице на каблуках и в платье. Дул ветер, и она одной рукой держалась за поручень и сумочку, чтобы юбка не взлетела и не показала всем свои трусики". (Twitter)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась брать мужа за руку, когда их самолет прибыл в Рим.

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