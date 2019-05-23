Мэй уходит в отставку? СМИ раскрыли планы премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая.

Об этом пишет The Times со ссылкой на ее соратников. По данным издания, политик якобы сообщит о своем решении после встречи с председателем парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди.

"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги", — рассказал один из источников.

Тереза Мэй

Как известно, во вторник, 21 мая, правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные Мэй. Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов.

При этом, некоторые из противников плана Мэй уже заявили о том, что не поддержат в парламенте новые поправки.

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