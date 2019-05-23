Мэй уходит в отставку? СМИ раскрыли планы премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая.
Об этом пишет The Times со ссылкой на ее соратников. По данным издания, политик якобы сообщит о своем решении после встречи с председателем парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди.
"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги", — рассказал один из источников.
Тереза Мэй
Как известно, во вторник, 21 мая, правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные Мэй. Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов.
При этом, некоторые из противников плана Мэй уже заявили о том, что не поддержат в парламенте новые поправки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
2 апреля Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка выхода из Европейского Союза.
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