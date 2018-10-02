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ПолитикаЭкономика

Медведев "дал сигнал" об уходе Путина: названы сроки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, рассказав россиянам о "непростой жизни" в ближайшие 6 лет, фактически дал сигнал о том, сколько еще продержится правление Владимира Путина.

Как написал российский писатель и публицист Дмитрий Быков в статье для "Собеседника", для главы Кремля нынешняя каденция, скорее всего, станет последней.

"Некоторые спрашивают: зачем он все это говорит, явно подставляясь под насмешки? Отвечаю: посылается два сигнала. Народу – что премьер все понимает, начальству – что не изменит. Посылать эти сигналы надо для того, чтобы сохранялась возможность стать преемником. И такие шансы у Медведева есть – именно потому, что это звучит очень уж смешно. Еще смешней, если его собственным преемником в 78 лет станет Путин, но это маловероятно", – пояснил он.

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Также Быков озвучил пять сценариев развития России на ближайшие 6 лет:

  • Первый. После Путина (или при сохранении Путина неконституционным путем) власть берут силовики и устанавливают фашизм, кратковременный, но приводящий к национальной или всемирной катастрофе.

  • Второй. После Путина в стране воцаряется хаос и распад вплоть до территориального.

  • Третий. Путин или силовики развязывают масштабную войну с той же катастрофой в финале.

  • Четвертый. В результате путча или низового профашистского переворота осуществляется такая же диктатура, но снизу – с теми же последствиями.

  • Пятый. К власти приходит человек, никем не принимаемый всерьез (вроде Хрущева), с помощью аппаратных игр расправляется со старой гвардией, исправляет наиболее явные перегибы, теряет власть и мирно доживает на пенсии.

По мнению писателя, вариант в преемником самый мягкий, наименее травматичный и, "если не случится ничего чрезвычайного, наилучший для всех".

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"Шансы Медведева – наилучшие. У него и рост, как у Хрущева, – на 5 см ниже предшественника. Но оттепели это не помешало", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Путин будет пытаться сохранить свою власть до конца жизни, пытаясь обеспечить себе абсолютную безопасность.

В свою очередь немецкий журналист Борис Райтшустер считает, что нестабильный период для главы РФ наступит в 2023 году.

Персоны
Дмитрий МедведевВладимир ПутинДмитрий Быков
Место
Россия
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так Вовчик только вперёд ногами согласен из Кремля выйти. А пенделя под зад Митяй дать не сможет. Уснёт болезный на замахе.
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