Медсестры надели мусорные пакеты вместо защитных костюмов и заразились коронавирусом

В Великобритании три медсестры одной из лондонских больниц заразились коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Они предоставляли помощь больным с COVID-19, просто надев на себя мусорные пакеты.

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Руководство клиники под названием Northwick Park обвинили в том, что оно не предоставило своим работникам необходимых вещей. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель медучреждения подтвердил наличие вируса у подопечных. По его словам, для них это стало неожиданностью, поскольку руководство якобы следовало опыту работы медработников со всего мира.

В Лондоне медсестры надели мусорные пакеты вместо защитных костюмов dailymail.co.uk

"Мы оказываем полную поддержку тем сотрудникам, которые плохо себя чувствуют, и желаем им скорейшего выздоровления", – сказал он.

Издание же пишет, что эта больница была первой в стране, которая объявила о критической ситуации из-за большого наплыва пациентов с коронавирусом. И еще в марте одна из медсестер на видео призналась: медики понимают, что могут заразиться просто из-за нехватки индивидуальной защиты, но у них нет выбора, кроме как использовать мусорные пакеты.

Руководство больницы обвинили в том, что оно не предоставило работникам средств индивидуальной защиты dailymail.co.uk

"Здесь очень много молодых людей, подключенных к ИВЛ. Многие из них страдают астмой или диабетом. Они не перестают кашлять. Они просто кашляют, кашляют и кашляют, и ничего не могут с этим поделать", – говорила женщина.

Помимо этого, медсестрам приходилось использовать одноразовое оборудование по несколько раз. Отмечается, что британское Министерство здравоохранения взяло эту ситуацию под контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительное агентство Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании отказалось предоставлять образцы крови инфицированных коронавирусом пациентов для разработки тестов на антитела к COVID-19.

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